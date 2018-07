Náutico entra em conflito com Arena Pernambuco e leva jogo para o Arruda

Na manhã desta quinta-feira, a diretoria Náutico soltou uma nota oficial explicando a situação e revelou que a Arena Pernambuco não cumpriu algumas obrigações contratuais não reveladas.

"O Náutico esclarece que tomou a decisão de alterar o local do jogo contra o Bahia, em razão de, no momento, haver relevantes divergências não solucionadas com a Arena Pernambuco em relação às suas obrigações contratuais com o Náutico no ano de 2015. A decisão é, a princípio, exclusiva para a partida do Bahia, confiando o Náutico que as partes vão evoluir na resolução das questões pendentes e encontrar a melhor solução para todos", escreveu o clube.

Até aqui, o Náutico havia jogado todos os seus jogos da Série B na Arena Pernambuco. Também a partida contra o CRB, no próximo sábado, está marcada para o estádio da cidade de São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife.

TABELA - O Vitória também vai jogar fora do seu tradicional estádio na penúltima rodada da Série B. Em busca de maior renda, a equipe baiana escolheu enfrentar o Luverdense na Arena Fonte Nova. O jogo, no sábado, está marcado para as 17h30 e pode valer o acesso para o time baiano.

Em 19 rodadas como mandante da Série B, o Vitória fará apenas quatro jogos na Fonte Nova. No estádio da Copa do Mundo, enfrentou Mogi Mirim, Paysandu e Paraná, todas partidas realizadas entre setembro e outubro. No sábado, a equipe se despede do Barradão contra o Ceará.

Rebaixado, o Mogi Mirim também vai passear. A equipe vai receber o Santa Cruz na penúltima rodada e escolheu jogar em Itu, no Novelli Júnior. Antes, o Mogi já havia mandado um jogo fora de casa: enfrentou o Botafogo em Cariacica (ES), no reformado estádio Kleber Andrade.