Náutico estreia o técnico Jorginho contra o Fluminense A oitava derrota do Náutico no Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira, contra o Criciúma, derrubou também o técnico Zé Teodoro, demitido pela direção do clube. Jorginho, o novo treinador, chega com o desafio de tirar o time da zona de rebaixamento. Na lanterna, com oito pontos, a equipe deve ter formação diferente já no jogo contra o Fluminense, neste sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pela 15.ª rodada.