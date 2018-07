Náutico faz 1 a 0 no ABC em Natal e vence a primeira na Série B

O Náutico enfim conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time pernambucano derrotou o ABC por 1 a 0, em pleno estádio Frasqueirão, em Natal, pela 12.ª rodada. O único gol do duelo foi marcado por Gilmar, ex-jogador da equipe potiguar.

Apesar do resultado, o Náutico segue na lanterna, com meros cinco pontos, a oito de deixar a zona de rebaixamento, onde está o próprio ABC, com 12. O time potiguar vem de quatro derrotas seguidas e perdeu uma grande chance de deixar a degola.

Em situação delicadíssima na competição, o Náutico abriu mão de um atacante e se colocou todo atrás da linha de meio de campo para não correr riscos diante do ABC. O time potiguar encontrou enorme dificuldade para passar pelo ferrolho rival e só chegou com perigo uma única vez. Zotti cruzou e Eltinho desviou, mas Breno chegou no carrinho para afastar o perigo.

Após um primeiro tempo apático, as equipes resolveram jogar bola na etapa final. Logo aos nove minutos, Eltinho deu belo passe para Caio Mancha, que soltou o pé e mandou na trave. A resposta do Náutico veio aos 21. Erick tentou a jogada individual, mas parou na defesa do rival. No rebote, Sueliton lançou para Gilmar, que testou firme para abrir o marcador.

Atrás no placar, o ABC teve que se abrir e foi com tudo para cima do Náutico. Aos 25 minutos, Zotti tabelou com Eltinho, apareceu livre dentro da área, mas mandou pela linha de fundo. O visitante, por outro lado, não quis saber mais em se defender e também procurou o gol. Em cobrança de falta de Giovanni, a bola ficou na rede, pelo lado de fora.

Antes do apito final, o time potiguar teve uma última oportunidade de deixar tudo igual. Após cobrança de escanteio, Eltinho cabeceou e Breno evitou o gol em cima da linha. Na sequência, o goleiro Tiago Cardoso ficou com a bola.

Na próxima rodada, a 13.ª, o ABC enfrenta o Londrina na próxima terça-feira, às 19h15, no estádio do Café, em Londrina (PR). No mesmo dia, às 21h30, o Náutico recebe o Juventude na Arena Pernambuco, no Recife.