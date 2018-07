Náutico faz a lição de casa e vence o Sampaio Corrêa pela Série B

Com gol do atacante Tadeu ainda no primeiro tempo, o Náutico venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, nesta terça-feira, no primeiro jogo após a paralisação para a Copa do Mundo, em confronto válido pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na Arena Pernambuco, no Recife.

Com o resultado positivo, o time pernambucano chegou aos 15 pontos, na zona intermediária da tabela de classificação. A equipe maranhense, por sua vez, segue com 16 pontos.

O confronto começou equilibrado, com os times se estudando. Jogando em casa, foi o Náutico quem tomou a iniciativa com Leleu, que desperdiçou boa oportunidade. Na sequência, William Paulista respondeu para o Sampaio Corrêa, mas foram os mandantes que abriram o placar com Tadeu, aos 30 minutos, em jogada que a zaga maranhense vacilou e o atacante apenas completou para as redes.

No segundo tempo, precisando de um gol para chegar ao empate, o Sampaio Corrêa adiantou a sua marcação e conseguiu criar boas jogadas com Eloir, Waldir e Paulo Sérgio. Nenhum deles, no entanto, conseguiu superar o goleiro Alessandro. As subidas ao ataque abriram espaço para os contragolpes dos pernambucanos, que também pecaram nas poucas chances que tiveram na etapa final, sem conseguir modificar o placar.

O Náutico volta a campo neste sábado, às 21 horas, para enfrentar o Boa, novamente na Arena Pernambuco. Já o Sampaio Corrêa joga no mesmo dia e horário contra o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 0 SAMPAIO CORRÊA

NÁUTICO - Alessandro; Rafael Cruz, Flávio, William Alves e Roberto (Raí); Gilmak, Paulinho (Gustavo Henrique), Elicarlos e Vinícius; Leleu (Neilson) e Tadeu. Técnico: Sidney Moraes.

SAMPAIO CORRÊA - Luiz Muller; Tote (Hiltinho), Paulo Sérgio, Edimar e Willian Simões; Jonas, Uillian Correia (Edgar), Eloir, Márcio Diogo; Pimentinha (Waldir) e Willian Paulista. Técnico: Flávio Araújo.

GOL - Tadeu, aos 30 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulinho (Náutico); William Simões e Jonas (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).