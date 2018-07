Náutico ganha do Vitória e entra no G4 da Série B

Agora, o Náutico está com 23 pontos, ultrapassando Sport, Americana e ABC nesta rodada do campeonato. Já o Vitória, que ainda está sem técnico - Geninho foi demitido no fim de semana -, permanece com os mesmos 17 pontos.

O jogo começou com os dois times buscando o gol. Mas o Náutico tinha uma vantagem: o apoio do seu torcedor. Assim, levou muito perigo aos 14 minutos, quando Kieza ajeitou para Éverton, que bateu de primeira no travessão do goleiro Fernando.

A resposta do Vitória veio dois minutos depois, num cruzamento que Marcelo testou com força e o goleiro Gideão salvou. Mas, aos 23, o Náutico conseguiu abrir o placar. Na jogada, Everton lançou Kieza, que bateu rasteiro, sem chances de defesa.

As coisas ficaram mais fáceis para o Náutico no começo do segundo tempo: Maurício cometeu uma falta aos dois e outra aos cinco minutos, levou dois cartões amarelos e acabou sendo expulso, deixando o Vitória com um jogador a menos em campo.

Melhor em campo, o Náutico matou o jogo aos 20 minutos. Kieza invadiu a área e foi derrubado por Rogério. Ele mesmo bateu o pênalti e fechou o placar nos Aflitos.

O Náutico jogaria contra o Sport no próximo sábado, mas a Ilha do Retiro será palco de um show do cantor Luan Santana, fazendo com que o clássico fosse transferido para o dia 9 de agosto. Já o Vitória entra em campo no sábado, quando recebe o Boa.

FICHA TÉCNICA:

Náutico 2 x 0 Vitória

Náutico - Gideão; Neno (Gustavo), Diego Bispo, Marlon e Aírton; Everton, Elicarlos (Auremir), Derley e Eduardo Ramos; Kieza (Moisés) e Rogério. Técnico - Waldemar Lemos.

Vitória - Fernando, Nino, Alyson, Maurício, Chiquinho; Zé Luís, Rodrigo Mancha (Neto Coruja), Lúcio Flávio e Geraldo (Leo Fortunato); Neto Baiano e Marcelo (Rildo). Técnico interino - Ricardo Silva.

Gol - Kieza, aos 23 minutos do primeiro tempo e aos 19 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF).

Cartões amarelos - Rogério, Geraldo, Chiquinho, Maurício e Zé Luis.

Cartão vermelho - Maurício.

Público - 13.395 pagantes.

Renda - R$ 52.810,00.

Local - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).