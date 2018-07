Náutico joga em casa para assumir a ponta da Série B

Após vencer o Figueirense por 2 a 1, o Náutico, vice-líder, recebe o América-RN, no estádio dos Aflitos, no Recife, e precisa de apenas um empate para passar o Bahia e assumir a ponta, enquanto o adversário tem dois pontos e figura em 16.º lugar, após perder em casa para o América-MG por 2 a 0.

O Paraná está em terceiro lugar, com nove pontos, após golear o Duque de Caxias por 5 a 1, e também está de olho na liderança. Mas para isso precisa vencer o Vila Nova, em Curitiba, e torcer por um tropeço do Náutico. Após ser goleado em casa pelo Bahia por 4 a 0, o time goiano demitiu o técnico Edson Gaúcho.

No Canindé, a Portuguesa recebe o Bragantino disposta a encostar nos primeiros colocados, pois tem sete pontos e está em sexto lugar. E vem embalada pela vitória sobre o Santo André por 4 a 3. O visitante vem na décima colocação, com seis pontos, e segue invicto, apesar de ter empatado por 1 a 1 com o São Caetano.

Enquanto isso, o ASA espera manter o bom momento contra o Coritiba em casa. O time alagoano é o sétimo colocado, com sete pontos. Na última rodada venceu o Ipatinga por 2 a 1, em Minas Gerais. Enquanto isso, os paranaenses estão em 13.º lugar - apesar da vitória sobre o Brasiliense por 2 a 1, soma cinco pontos até o momento.

Confira a 5.ª rodada da Série B:

Sexta-feira

21 horas

Paraná x Vila Nova

ASA x Coritiba

Náutico x América-RN

Portuguesa x Bragantino

Sábado

16h10

Bahia x Sport

Icasa x Duque de Caxias

Brasiliense x Figueirense

São Caetano x Ponte Preta

Guaratinguetá x Santo André

21 horas

América-MG x Ipatinga