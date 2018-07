Náutico luta em Belo Horizonte para deixar a lanterna Lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos em seis rodadas, o Náutico tem uma missão bastante complicada neste domingo, quando visita o Cruzeiro, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte. Apesar do adversário difícil e de jogar fora de casa, o time pernambucano mostra confiança de que pode sair da última colocação.