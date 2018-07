Náutico mandará jogo com o Inter e mais três pela Série B em Caruaru

O Náutico terá nova casa nos próximos compromissos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o clube confirmou que o time deixará a Arena Pernambuco por causa de compromissos previamente agendados para um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 e vai atuar no Estádio Lacerdão, em Caruaru.

O primeiros desses jogos será diante do Internacional, o vice-líder da Série B, em 23 de setembro. Depois, o Náutico vai encarar o Boa, no dia 30, o Guarani, em 14 de outubro, e o ABC, em 20 ou 21 de outubro no Lacerdão. A CBF já confirmou a mudança do local do confronto com o Inter e deve fazer isso com os compromissos seguintes do Náutico em casa.

A alteração da sede dos próximos compromissos se dará porque a Arena Pernambuco estará indisponível em razão de eventos religiosos no local, com exceção do confronto com o Inter. Nesse caso, porém, a diretoria do Náutico optou pela mudança para já adaptar o time ao estádio em Caruaru.

Outra opção seria jogar no Recife, mas para isso o clube teria que receber o aval do Sport para utilizar a Ilha do Retiro ou do Santa Cruz para usar o Arruda. Assim, o Náutico jogará mesmo em Caruaru, que fica a quase 150 quilômetros da capital de Pernambuco, após a diretoria e a comissão técnica aprovarem as condições do Lacerdão em uma vistoria.

"Com a necessidade de se mudar o mando de campo dos três jogos de outubro, foi debatido com a comissão técnica e chegou-se à conclusão de que Caruaru seria uma boa opção. A partir daí, avaliamos que levar já o jogo do Internacional seria o mais indicado, para favorecer a adaptação dos jogadores ao campo. Isso pode nos favorecer para trazer a melhor pontuação possível nesses jogos", afirmou o vice-presidente de futebol do Náutico, Diógenes Braga.

Com graves problemas financeiros, o Náutico teve péssimo início na Série B. O time esboça uma reação nesse momento do torneio, mas está em penúltimo lugar, com 20 pontos, a cinco da primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será no sábado, em Barueri, contra o Oeste, pela 24ª rodada.