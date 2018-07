Náutico marca no fim do jogo e arranca empate do Sampaio Corrêa

Com um gol de Douglas aos 45 minutos do segundo tempo, o Náutico arrancou um empate do Sampaio Corrêa na Arena Castelão e se garantiu no G-4, zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro, nesta quarta rodada. Jogando melhor em boa parte do confronto, o time visitante pecou na finalização, sempre nas mãos do goleiro Ruan, e ainda deu sorte de evitar a derrota. Continua invicto, mas deixou de ser o único time com 100% de aproveitamento.

Com o resultado, o Sampaio chegou aos oito pontos, na quarta posição. Do outro lado, o Náutico tem dez pontos ganhos, na terceira posição, atrás apenas de Bahia e Botafogo pelo saldo de gols.

Os times começaram se estudando, mas o Náutico tomou conta dos primeiros minutos. Com a bola nos pés, os visitantes conseguiram uma cobrança de escanteio no canto esquerdo de ataque, mas Bruno Alves levantou muito mal para a grande área. O goleiro Ruan saiu do gol e espalmou para a meia-lua, onde Válber estava bem posicionado para puxar o contra-ataque.

Jogando em casa, o Sampaio conseguiu igualar a superioridade do Náutico, e os times alternaram bons momentos até o apito do árbitro decretando o final do primeiro tempo. Na melhor chance do time da casa, Pimentinha ciscou na frente da marcação e cruzou na cabeça de Robert, mas o goleiro Júlio César fez uma linda defesa.

Logo no início do segundo tempo, aos 12 minutos, Rogério posicionou a bola para a cobrança de escanteio no canto direito do ataque. Com precisão, ele levantou na cabeça do zagueiro Edvânio, que tentou no canto de Júlio Cesar, sem chances para o goleiro. Com o placar a seu favor, o Sampaio passou a administrar ainda mais a passe de bola.

Depois de muito pressionar, o Náutico conseguiu o empate já no apagar das luzes, aos 46 minutos do segundo tempo. Com três minutos de acréscimo do árbitro, Douglas aproveitou um levantamento da direita, dominou, tirou a marcação dentro da grande área e bateu no canto esquerdo, sem chances para o goleiro Ruan.

Na terça-feira, pela quinta rodada, o Náutico recebe o Ceará no Aflitos, enquanto o Sampaio vai até Minas Gerais enfrentar o América, ambos às 19h30.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 x 1 NÁUTICO

SAMPAIO CORRÊA - Ruan; Bruno, Luíz Otávio, Edvânio e Raí; Dudu (Pimentinha), Diones, Rogério e Válber (Waldir); Robert e Edgard (Nadson). Técnico - Léo Condé.

NÁUTICO - Júlio César; Guilherme, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gaston Filguera; João Ananias, Marino, Willian Magrão (Josimar) e Bruno Alves (Rogerinho); Hiltinho (Renato) e Douglas. Técnico - Levi Gomes (interino).

GOLS - Edvânio, aos 12 minutos do segundo tempo; Douglas, aos 45 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Janio Pires Gonçalves (TO).

CARTÕES AMARELOS - Edvânio (Sampaio Corrêa); Gaston Filgueira, Marino e Willian Magrão (Náutico).

RENDA - R$ 331.000,00.

PÚBLICO - 13.623 pagantes.

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luis (MA).