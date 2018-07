Náutico marca nos acréscimos e ganha do Grêmio

Para o Grêmio, a derrota deste domingo foi um duro golpe, depois de ter perdido por 2 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira, no Olímpico, pela semifinal da Copa do Brasil. Agora, o time gaúcho segue estacionado nos nove pontos no Brasileirão, caindo para a quinta colocação.

Pensando no jogo de volta contra o Palmeiras, na quinta-feira, quando precisará vencer por três gols de diferença para ir à final da Copa do Brasil, o técnico Vanderlei Luxemburgo testou neste domingo uma formação mais ofensiva no Grêmio, com três atacantes (Kleber, Marcelo Moreno e Miralles).

Mas a aposta de Luxemburgo não deu muito certo. O time do Grêmio não teve a produção ofensiva esperada pelo treinador e ainda levou alguns sustos do Náutico, que, empurrado por sua fanática torcida no Estádio dos Aflitos, lutou bastante para conseguir a importante vitória deste domingo.

Marcelo Moreno chegou a mandar a bola na trave no começo do segundo tempo, quase marcando para o Grêmio. Mas o time gaúcho perdeu força com a expulsão de Douglas Grolli aos 34 minutos. Aí, com um jogador a mais, o Náutico pressionou até marcar o gol com Ronaldo Alves nos acréscimos.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 1 X 0 GRÊMIO

NÁUTICO - Felipe; Auremir, Gustavo (Ramires), Ronaldo Alves e Lúcio (Cleverson); Elicarlos, Derley, Martinez e Souza (Breitner); Rhayner e Araújo. Técnico: Alexandre Gallo.

GRÊMIO - Victor; Edilson (Tony), Werley, Gilberto Silva (Douglas Grolli) e Pará; Vilson, Léo Gago e Marco Antônio; Kleber, Marcelo Moreno e Miralles (Rondinelly). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOL - Ronaldo Alves, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Manoel Nunes Lopo Garrido (BA).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Moreno, Kleber, Douglas Grolli e Rondinelly.

CARTÃO VERMELHO - Douglas Grolli.

RENDA - R$ 247,700.00.

PÚBLICO - 14.006 pagantes.

LOCAL - Estádio dos Aflitos, em Recife.