Náutico não segura o Goiás, perde por 3 a 2 e se afunda na lanterna

O Náutico segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, em um dos jogos que abriu a nona rodada, o time do técnico Beto Campos até demonstrou vontade, mas acabou derrotado por 3 a 2 para o Goiás, em plena Arena Pernambuco, no Recife. Com o resultado, o clube alvirrubro segue na lanterna da competição, com dois pontos. Já o goiano está na parte de cima da tabela de classificação, com 14.

A fase ruim do Náutico ficou evidenciada logo no primeiro minuto. No contra-ataque vindo pela esquerda, o Goiás chegou com força. Tiago Luis chutou forte, mas Tiago Cardoso conseguiu fazer a defesa. No rebote, com o gol aberto, Carlos Eduardo balançou as redes e colocou o time do Centro-Oeste na frente do placar.

O clube pernambucano teve uma grande oportunidade de empatar aos 25 minutos. Erick recebeu pela direita, cortou para dentro da área e Léo Sena fez a falta. O árbitro assinalou pênalti, mas Gilmar cobrou muito mal e facilitou a defesa de Marcelo Rangel.

O gol de empate foi contra. Aos 38 minutos, Amaral levantou a bola para dentro da área. Everton Sena tentou afastar, mas tocou com o pé direito para a sua própria meta.

Os dois times vieram mais ofensivos para a segunda etapa, mas foi o Goiás que conseguiu fazer o segundo. Aos 15 minutos, depois de bola alçada para a área, Alex Alves apareceu livre na segunda trave e cabeceou sem chances de defesa.

Atrás no placar, Beto Campos mexeu para deixar o Náutico ainda mais ofensivo. A tática deu certo e, aos 31 minutos, Vinícius empatou. Depois de lançamento de Iago, Gerônimo conseguiu desviar para o meio e o atacante chutou no canto.

Ao fazer o seu segundo gol, o time de Pernambuco recuou e acabou castigado pela atitude. O Goiás foi com tudo para cima e fez o terceiro com Jarlan, que desviou um cruzamento rasteiro vindo da esquerda, aos 40 minutos.

Os dois times voltam a campo neste sábado para a 10.ª rodada. O Náutico visita o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 19 horas. Já o Goiás terá o clássico contra o rival Vila Nova, às 16h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.