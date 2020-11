Náutico oficializa técnico Hélio dos Anjos para substituir Gilson Kleina

Hélio dos Anjos é o novo técnico do Náutico, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele irá substituir Gilson Kleina, demitido após a derrota para o Sampaio Corrêa por 2 a 1, na noite de terça-feira. O experiente treinador realizará sua terceira passagem pelo clube pernambucano.

O Náutico irá para seu terceiro treinador na Série B. O primeiro foi Gilmar Dal Pozzo. O clube nordestino está na zona de rebaixamento, no 17º lugar, com apenas 20 pontos e não vence há cinco jogos. São três derrotas, sendo duas seguidas, e dois empates. O Náutico venceu somente uma partida nas últimas 12 disputadas. Na terça-feira, em São Luis (MA), ele perdeu para o Sampaio Corrêa.

O experiente treinador, de 62 anos, estava livre no mercado desde agosto, quando deixou o Paysandu na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem 35 anos de carreira e, entre muitos times, também tem passagens por Sport, Vitória, Goiás e Remo.

A primeira passagem pelo Náutico foi em 1993, sem muito destaque, e a segunda aconteceu em 2006, quando assumiu na reta final da Série B daquele ano e ajudou a equipe a subir para a elite nacional. No sábado, já com Hélio dos Anjos, o Náutico enfrentará o CRB, às 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada.