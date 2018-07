Náutico passa pelo Paysandu de virada e encosta nos líderes da Série B

Com o resultado, o Náutico subiu para 13 pontos e começa a brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O Paysandu, por sua vez, segue em queda livre e já aparece dentro da zona de rebaixamento, com cinco.

O mandante entrou em campo com a clara intenção de quebrar a série negativa de duas derrotas seguidas na competição. Os comandados de Dado Cavalcanti foram para cima logo de cara e abriram o marcador aos 44 segundos. Após cobrança de falta, Júlio César largou a bola nos pés de Lucas. O lateral só teve o trabalho de chutar para fazer o primeiro.

Apesar do gol sofrido, o Náutico era melhor na partida e criava as principais oportunidades. O empate aconteceu aos 25 minutos. Jefferson Nem acionou Mateus Muller pelo lado esquerdo de campo. O lateral cruzou para Bergson, que deixou a bola passar para Maylson encher o pé: 1 a 1.

No segundo tempo, o Náutico também resolveu fazer um gol relâmpago. A defesa do time visitante estourou para frente, Domingues se enrolou todo e deixou Jefferson Nem sair de frente para Marcão. O atacante chutou, o goleiro defendeu, mas a bola voltou em sua cabeça, antes de parar no fundo das redes.

O Paysandu sentiu o gol, enquanto o Náutico saiu para o ataque. A situação ainda piorou com a expulsão de Ricardo Capanema por reclamação. Com um jogador a mais, Jefferson Nem infiltrou bem pelo lado direito do campo, invadiu a área e chutou chapado. A bola bateu na trave e acabou entrando: 3 a 1 aos 24 minutos.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Paraná no sábado, às 16h, na Arena Pernambuco. No mesmo dia, às 21h, o Paysandu visita o Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 X 3 NÁUTICO

PAYSANDU - Marcão; Edson Ratinho, Domingues, Pablo e Lucas; Ricardo Capanema, Hiltinho (Betinho), Celsinho (Raphael Luz) e Rafael Costa (Jhonnatan); Fabinho Alves e Alexandro. Técnico: Dado Cavalcanti.

NÁUTICO - Júlio César; Joazi, Eduardo, Rafael Pereira e Mateus Muller (Eurico); Gastón Filgueira, Maylson e Renan Oliveira (Léo Pereira); Bergson (Tiago Adan), Jefferson Nem e Taiberson. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Lucas, aos 44 segundos, e Maylson, aos 25 minutos do primeiro tempo. Jefferson Nem, aos dez segundos e aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Capanema (Paysandu); Mateus Muller e Gaston Filgueira (Náutico).

CARTÃO VERMELHO - Ricardo Capanema (Paysandu).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).