Náutico perde a sexta seguida na Série B e se afunda na lanterna

O Náutico segue o seu calvário na Série B do Campeonato Brasileiro. O time do Recife foi derrotado pelo CRB por 1 a 0, nesta sexta-feira, na Arena Pernambuco, pela 11.ª rodada, e já chega a seis derrotas seguidas na competição. Com apenas dois pontos e ainda sem conquistar nenhuma vitória, está isolado na lanterna da Série B com 10 pontos a menos do que o penúltimo colocado Oeste, que joga neste sábado contra o Santa Cruz, em Barueri (SP).

O CRB, com a vitória fora de casa, chega a 16 pontos e dorme na quinta colocação, apenas um ponto abaixo do Internacional, que abre o G4, mas que também tem uma partida a menos. Neste sábado, o time gaúcho recebe o Boa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Mesmo jogando fora de casa, foi o CRB quem tomou a iniciativa desde o início do jogo. O time alagoano mantinha a posse de bola e rondava a área adversária, mas não conseguia se infiltrar na defesa.

Por outro lado, o Náutico conseguia chegar com perigo no ataque em rápidos contragolpes e só não abriu o placar porque o goleiro Edson Kolln evitou - primeiro em cabeçada de Vinícius e, pouco antes do intervalo, em chute de Giovanni.

No início da segunda etapa, uma polêmica irritou os jogadores do time da casa. Erick pegou a sobra de bola levantada para a área e marcou um lindo gol chutando no ângulo, mas estava em posição de impedimento. O árbitro capixaba Devarly Lira do Rosário ia confirmando o gol, mas consultou o assistente Emerson Augusto de Carvalho, que anulou a jogada corretamente.

O Náutico seguiu melhor, mas foi surpreendido no contra-ataque. Aos 23 minutos, Neto Baiano serviu Zé Carlos e o atacante, com muita calma, deu um toque de categoria por cima do goleiro Tiago Cardoso e abriu o placar.

O clube pernambucano volta a campo nesta terça-feira, quando visita o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 12.ª rodada da Série B. O CRB só joga no próximo dia 8, um sábado, contra o Boa, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG).