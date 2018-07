Náutico poderá ter estreia de argentino contra o Bahia Depois de mexidas e experimentações em vários treinos realizados nesta semana, o técnico Jorginho deverá escalar o argentino Diego Morales, que se confirmado, fará a sua estreia no clube entrando no lugar de Tiago Real, no meio de campo, na partida contra o Bahia, neste domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro.