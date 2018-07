Náutico se despede da Série A contra o Corinthians

RECIFE - O lanterna e rebaixado Náutico faz o seu jogo de despedida da Série A enfrentando o Corinthians, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (região metropolitana do Recife), pela 38.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Recife fez uma campanha muito fraca e desgastante.

Rapidamente se colocou na lanterna, de onde não mais saiu, mesmo tentando se recuperar trocando de técnico - foram cinco só neste campeonato. Conquistou, até agora, 17 pontos. Sem contar com o atacante Rogério, que sofreu lesão na coxa, Morales será seu substituto. O técnico Marcelo Martelotte deverá deixar o clube ao final da temporada.