Náutico se reabilita e derrota o Goiás por 1 a 0

Com a vitória, o Náutico sobe na tabela de classificação e ocupa o 12.° lugar com três pontos. O Goiás, por sua vez, amargou a primeira derrota e cai para a 10.ª colocação, também com três.

No primeiro tempo, a forte marcação do Goiás prevaleceu e o Náutico não conseguiu furar a bem postada defesa do time goiano, finalizando muito pouco. Mas, na etapa final, os donos da casa precisaram de apenas dois minutos para fazer o gol da vitória.

Em sua primeira participação, o meia Eduardo Ramos, que acabara de entrar, mostrou que tem estrela e abriu o placar. Kieza tocou para Eduardo Ramos na esquerda, o meia cruzou de perna esquerda direto para o gol. A bola ganhou efeito e entrou no canto alto de Pedro Henrique.

Em desvantagem no placar, o Goiás se lançou à frente em busca do empate, mas parou no goleiro Glédson, que fez boas defesas e segurou a vitória.

O Goiás volta a campo já na próxima terça-feira, quando recebe o ASA, às 21 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Náutico, por sua vez, joga no sábado contra o Criciúma, às 16h20, em Santa Catarina.

Ficha técnica

Náutico 1 x 0 Goiás

Náutico - Glédson; Peter, Marlon, Diego Bispo e Aírton; Everton, Elicarlos, Derley (Hélder) e Willian (Eduardo Ramos); Kieza e Rogério (Alexandro). Técnico: Waldemar Lemos.

Goiás - Pedro Henrique; Marcão, Rafael Tolói e Ernando; Oziel, Amaral, Zé Antonio, Marcelo Costa (Diniz) e Digão (Valdir Lima); Felipe Amorim e Assuério (Guto). Técnico: Artur Neto.

Gol - Eduardo Ramos, aos 2 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Everton, Peter, Eduardo Ramos e Alexandro (Náutico); Rafael Tolói, Marcão, Amaral, Guto e Valdir Lima (Goiás).

Cartões vermelhos - Aírton (Náutico); Zé Antonio (Goiás).

Árbitro - Arílson Bispo da Anunciação (BA).

Renda - Não disponível.

Público - 3.959 pagantes.

Local - Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).