Náutico só empata com o CRB e vê rival Santa Cruz abrir vantagem no G4 da Série B

Para o CRB, o resultado não altera em nada a sua situação na tabela de classificação. A equipe alagoana permanece na 11.ª posição, agora com 51 pontos. Não briga pelo acesso e também está fora de perigo contra o rebaixamento à terceira divisão nacional.

O Náutico pressionou o CRB nos primeiros 20 minutos e criou duas boas oportunidades de abrir o placar, ambas em finalizações do atacante Bergson. Mas foi o CRB que fez o primeiro gol. Aos 24 minutos, o lateral-esquerdo Pery dominou a bola, girou sobre o adversário e, de fora da área, acertou o canto esquerdo do goleiro Júlio César.

O gol fez com que o Náutico aumentasse as investidas ao ataque. E o goleiro Juliano precisou trabalhar. Aos 37 minutos, os anfitriões enfim conseguiram o empate. Dakson cobrou escanteio e o zagueiro Ronaldo Alves cabeceou firme para as redes.

No segundo tempo, o Náutico começou com uma postura mais defensiva, tentando matar o jogo no contra-ataque. Mas com os dois times cansados, o nível técnico da partida caiu muito. Tanto os pernambucanos como o CRB tinham dificuldades em trabalhar uma boa sequência de passes. Tanto que a igualdade prosseguiu no placar até o apito final.

Restando apenas duas rodadas para o término da Série B, o Náutico ainda jogará contra o Bahia, no próximo sábado, no Recife, e encerra a sua participação contra o Bragantino, fora de casa. Enquanto isso, o CRB terá pela frente o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, em Maceió, e faz a sua última partida diante do Criciúma, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

NÁUTICO 1 x 1 CRB

NÁUTICO - Júlio César; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; Jackson Caucaia, William Magrão, Hiltinho (Douglas) e Dakson (Renato); Bergson e Daniel Morais. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CRB - Juliano; Bocão, Audálio, Diego Jussani e Pery; Olívio, Josa, Leandro Brasília (Clebinho), Glaydson Almeida e Cañete (Wellington Saci); Maxwell (Jonata). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Pery, aos 23, e Ronaldo Alves, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Pereira (Náutico); Olívio, Josa, Cañete, Maxwell e Jonata (CRB).

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

RENDA - R$ 144.185,00.

PÚBLICO - 8.006 pagantes.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).