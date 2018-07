Náutico só empata com o Oeste e continua sem vencer na Série B

O Náutico segue sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), o time de Recife não conseguiu fazer um bom jogo e apenas empatou por 1 a 1 com o Oeste, nesta terça-feira à noite, pela 5ª rodada. Desta forma, o clube segue dentro da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Náutico ocupa a 19ª posição, com apenas dois pontos em cinco jogos disputados. Já o time de Roberto Cavalo está com oito pontos, na parte intermediária da classificação.

Com um ataque de três jogadores na sua base, o Náutico começou com muita velocidade e por muito pouco não fez o seu gol aos sete minutos. Manoel conduziu como quis e chutou forte de fora da área, mas o goleiro Rodolfo fez boa defesa.

A melhor oportunidade do time pernambucano surgiu em cobrança de falta. Aos 23 minutos, a bola foi levantada para David, que escorou de cabeça para o meio da área. Aislan ficou de frente para o gol, mas, na hora do chute, foi bloqueado por Joílson.

No segundo tempo, a história se repetiu. O time de Waldemar Lemos se manteve ofensivo, mas encontrava dificuldades no toque final. De tanto insistir, o Náutico marcou o gol. Aos 20 minutos, Erick ganhou de Leandro Amaro e cruzou para trás. Manoel chegou batendo, a bola desviou no zagueiro e atrapalhou qualquer chance de Rodolfo chegar na bola.

A fase do time de Recife é tão complicada que a alegria pelo gol durou pouco. Aos 25 minutos, o Oeste foi ao ataque e Joílson desviou de cabeça. A bola ficou viva dentro da área e Robert, também de cabeça, completou para o fundo das redes.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Náutico vai até Porto Alegre para o difícil confronto contra o Internacional, no estádio Beira-Rio, às 16h30. Já o Oeste receberá o Luverdense na Arena Barueri.