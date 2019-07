Náutico supera o Confiança de virada e entra no G-4 da Série C

Em jogo isolado na noite desta sexta-feira pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico emplacou a terceira vitória seguida e entrou no G4 - a zona de classificação - do Grupo A ao bater o Confiança-SE, por 3 a 1, de virada, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE).

A vitória fez o Náutico subir para a vice-liderança com os mesmos 24 pontos do Confiança, que está em terceiro lugar por conta do saldo de gols (4 contra 3). O time sergipano perdeu uma invencibilidade de seis partidas.

Em um gramado bastante prejudicado por conta das chuvas que caíram no Recife, o jeito foi apostar nas jogadas aéreas. Aos 19 minutos, Vinícius Simon abriu o placar para o Confiança de cabeça. O Náutico buscou o empate no fim do primeiro tempo em chute rasteiro de Thiago.

Aos cinco minutos da etapa final, Rafael Oliveira desviou cruzamento na trave, mas não desperdiçou no rebote e colocou o time pernambucano na frente. Aos 39, Matheus Carvalho bateu na saída de Genivaldo e deu números finais a partida.

A rodada continua no fim de semana - três jogos no sábado e três no domingo - e será finalizada na segunda-feira com o confronto entre Paysandu e Boa, no Mangueirão.