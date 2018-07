Náutico tem desfalques e dúvidas para encarar Flamengo Sem poder contar com o zagueiro Alemão, que cumpre suspensão automática por ter recebido o terceiro cartão amarelo, nem com Elicarlos no meio de campo, com estiramento muscular na coxa esquerda, o técnico Alexandre Gallo ainda conta com duas dúvidas no time do Náutico que enfrenta o Flamengo, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife: o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Martinez, que sentiu a coxa direita.