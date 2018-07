Náutico tem três desfalques para enfrentar o São Paulo O Náutico enfrenta o São Paulo, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, desfalcado de três volantes: Martinez, Elicarlos e Dadá. Os dois primeiros estão machucados.