Náutico terá seis alterações para jogo contra o Vitória O técnico Levi Gomes deve fazer seis mudanças no lanterna Náutico em relação ao time que perdeu para o Grêmio, na última quarta-feira, para enfrentar o Vitória, neste domingo, às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.