Náutico vê jogo deste sábado como chance de redenção Lanterna do Brasileirão, o Náutico vê o jogo contra o Atlético-MG, neste sábado, a partir das 18h30, na Arena Pernambuco, como uma chance de redenção. Tem a seu favor o fato de não perder para o time mineiro em todos os jogos disputados no Recife desde 2007 e o momento do adversário, que também não está em posição confortável no campeonato.