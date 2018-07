Náutico vence a segunda seguida e encosta de vez no G4 da Série B

Os gols foram marcados no primeiro tempo, por Rafael Pereira e Daniel Morais, em menos de trinta minutos de jogo. Por sua vez, o Paraná, com 43 pontos, ainda fica precisando de alguns bons resultados para escapar de vez do rebaixamento. No momento, está com cinco pontos a mais do que o Macaé, primeiro time entre os quatro últimos.

Os torcedores não compareceram em grande número, mas mesmo assim, o time da casa foi com tudo para cima do visitante desde o início do jogo na Arena Pernambuco. Se os primeiros chutes não tiveram muita direção, ao 14 minutos não teve como a defesa paranaense segurar.

Após cobrança de falta, o lateral Rafael Pereira apareceu livre no meio da área e testou para o gol, sem chances para o goleiro Marcos. O gol deveria acordar o Paraná, mas só aumentou ainda mais a vontade do Náutico de ampliar o marcador.

E os torcedores nas arquibancadas foram presenteados aos 27 minutos por Daniel Morais. Hiltinho fez boa jogada pela direita e fez lindo cruzamento para o atacante, também de cabeça, completar para o gol com um "peixinho". No final do primeiro tempo, o Paraná tentou entrar no jogo, mas teve muitas dificuldades para furar o sistema defensivo do Náutico.

Com o placar praticamente definido, o Náutico passou a administrar o resultado e deu alguns espaços para o Paraná, que teve algumas dificuldades, principalmente nos arremates ao gol.Para piorar as coisas, aos 24 minutos, o técnico Fernando Miguel acabou sendo expulso e não pode acompanhar do banco de reservas a derrota.

Os dois times voltam a atuar na próxima terça-feira, em rodada completa da Série B. O Náutico joga contra o Macaé, fora de casa, às 19 horas, enquanto o Paraná enfrenta o CRB, em Maceió, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA:

NÁUTICO 2 x 0 PARANÁ

NÁUTICO - Júlio Cesar; Rafael Pereira, Ronaldo Alves, Fabiano Eller e Gastón Filgueira; João Ananias (Marino), Jackson Caucaia, Guilherme Biteco (Douglas) e Hiltinho; Bergson e Daniel Morais (Fillipe Soutto). Técnico - Gilmar Dal Pozzo.

PARANÁ - Marcos; Anderson Uchôa, Luiz Felipe, Luciano Castán e Fernandes; Jean, Rosinei (Thiaguinho), Éder (Paulo Henrique) e Rafael Costa; Henrique e Carlão (Lucas Pará). Técnico - Fernando Miguel.

GOLS - Rafael Pereira, aos 14 e Daniel Morais, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino Valadão (GO)

CARTÕES AMARELOS - Ronaldo Alves, Marino e Daniel Morais (Náutico); Luciano Castán, Luiz Felipe, Fernandes e Carlão (Paraná).

RENDA - R$ 146.360,00

PÚBLICO - 8.818 pagantes

LOCAL - Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)