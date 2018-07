Náutico vence Barueri e fica muito perto do acesso Com gols de Derley e Kieza, o Náutico bateu o Barueri, de virada, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, nos Aflitos, pela 35.ª rodada da Série B, e ficou bem próximo do acesso para voltar à elite do futebol brasileiro.