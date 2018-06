Náutico vence clássico e encosta no G4; Remo se afunda na lanterna da Série C

Dois jogos encerraram a 10.ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional - nesta segunda-feira. No clássico pernambucano, o Náutico venceu o Santa Cruz por 1 a 0, em pleno estádio do Arruda, no Recife, e colou no rival na disputa por uma vaga no G4 - a zona de classificação - do Grupo A. Já o Remo-PA ficou no empate por 2 a 2 contra o líder Atlético Acreano-AC e continua na lanterna.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

Com gol de Wallace Pernambucano, o Náutico, que jogou boa parte do duelo com um jogador a menos, conseguiu vencer o Santa Cruz e subiu três posições na tabela de classificação. Ortigoza foi expulso, por reclamação, aos 22 minutos do primeiro tempo.

Agora o Náutico é o quinto colocado do Grupo A com 13 pontos, um a menos do que seu arquirrival, ainda em quarto lugar. A partida também marcou o reencontro de Roberto Fernandes, hoje técnico do Santa Cruz, com o rival alvirrubro, seu ex-clube, no qual foi campeão estadual neste ano.

Na liderança está o Atlético Acreano, que ficou no empate por 2 a 2 com o Remo no estádio Mangueirão, em Belém. Rodriguinho abriu o placar para o time paraense, enquanto que Neto e Rafael Barros comandaram a virada. No segundo tempo, Nininho ainda deixou tudo igual.

O placar, no entanto, foi melhor para o Atlético Acreano, líder com 20 pontos, seguido por Confiança-SE, com 17, ABC-RN, com 14, e Santa Cruz, também com 14. O Remo é o lanterna, com oito. O Juazeirense-BA completa a zona de rebaixamento, com 11.

Pelo Grupo B, o Botafogo-SP é o líder com 21 pontos. Logo atrás vêm Operário-PR, com 20, Cuiabá-MT, com 16, e Bragantino-SP, com 15. Volta Redonda-RJ, com nove pontos, e Joinville-SC, com sete, estão na zona da degola.

Confira a 10.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

ABC-RN 1 x 3 Globo-RN

Confiança-SE 1 x 1 Juazeirense-BA

Botafogo-PB 0 x 0 Salgueiro-PE

Ypiranga-RS 2 x 0 Joinvile-SC

Luverdense-MT 1 x 3 Cuiabá-MT

Bragantino-SP 0 x 2 Botafogo-SP

Tombense-MG 0 x 1 Tupi-MT

Volta Redonda-RJ 0 x 1 Operário-PR

Segunda-feira

Remo-PE 2 x 2 Atlético Acreano-AC

Santa Cruz-PE 0 x 1 Náutico-PE