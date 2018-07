Náutico vence Duque, e assume liderança da Série B

O time pernambucano chegou aos mesmos seis pontos do representante catarinense e do Bahia, que venceu fora o Ipatinga por 2 a 1, mas apresenta melhor saldo de gols. Bragantino e Ponte Preta também fizeram a lição de casa e venceram neste sábado.

Ainda em formação e sem entrosamento, o Duque de Caixas não segurou o futebol mais bem organizado do Náutico, que abriu o placar com Evando, sofreu o empate com Marcelo, mas no segundo tempo ficou na frente com um gol de Geilson. Foi a segunda derrota seguida do time carioca.

No interior mineiro, o Ipatinga buscava a reabilitação na Série B, mas acabou perdendo de virada para o Bahia, por 2 a 1, no Ipatingão. Os gols saíram somente no segundo tempo, com Luizinho, Rodrigo Gral e Rogerinho. O Ipatinga é o lanterna, sem ponto e saldo negativo de quatro gols. O Bahia divide a vice-liderança com o Figueirense.

Em Bragança Paulista, o Bragantino liquidou o ASA ainda no primeiro tempo, com gols de Émerson, de cabeça, e Alex Afonso, de pênalti. Everaldo, contra, diminuiu para o visitante, deixando 2 a 1 como resultado final. Com quatro pontos, o time paulista é o sétimo colocado, enquanto o ASA segue com apenas um ponto, em 13.º.

Na sua estreia em casa, em Campinas, a Ponte Preta fez 1 a 0 sobre o Paraná, com gol de Reis, ainda no primeiro tempo. Com quatro pontos, o time campineiro ocupa a oitava posição, deixando o Paraná com três pontos, em décimo.

Na sexta-feira, em casa, o Figueirense assumiu a ponta provisoriamente ao bater na Portuguesa, por 2 a 1, enquanto o Vila Nova superou o Icasa, por 1 a 0. Coritiba e América-MG empataram por 1 a 1. A rodada será fechada nesta noite, em Natal, com o confronto entre América-RN e São Caetano.

Confira os resultados da 2.ª rodada da Série B:

Terça-feira

Santo André 1 x 1 Brasiliense

Sport 1 x 1 Guaratinguetá

Sexta-feira

Vila Nova 1 x 0 Icasa

Coritiba 1 x 1 América-MG

Figueirense 2 x 1 Portuguesa

Sábado

Bragantino 2 x 1 ASA

Ipatinga 1 x 2 Bahia

Duque de Caxias 1 x 2 Náutico

Ponte Preta 1 x 0 Paraná

21 horas

América-RN x São Caetano