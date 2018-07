Náutico vence o América-MG e se afasta da rabeira

Joelson e Geílson garantiram os três pontos para o time pernambucano, que pulou para o 12.º lugar, com 37 pontos, oito a mais que a zona de rebaixamento. Por outro lado, o América-MG, que marcou com Jandson, deixou o líder Coritiba se distanciar. O time mineiro se manteve na segunda colocação, com 49 pontos, sete a menos que o concorrente ao título.

Náutico e América-MG fizeram um primeiro tempo movimentado. O time mineiro, mesmo jogando fora de casa, tomou conta do jogo. O zagueiro Micão quase abriu o placar, mas acertou a rede pelo lado de fora. Apesar do nervosismo, o Náutico conseguiu sair na frente. Aos 39 minutos, o lateral Jeff Silva cruzou na medida para o atacante pequenino Joelson marcar o primeiro tento do jogo.

O segundo tempo começou quente. Zé Carlos, do Náutico, deu uma entrada violenta em Carlos Rocha e recebeu cartão vermelho direto. Na saída de campo, o jogador foi vaiado pela própria torcida.

Mesmo com um homem a menos, o Náutico ampliou. Geilson, que acabara de entrar, tabelou com Joelson e bateu firme para o gol, 2 a 0. Logo em seguida, o mesmo Geílson teve uma grande chance de ampliar. O atacante fez boa jogada, driblou o goleiro, mas, desequilibrado, chutou para fora.

Aos 33 minutos, César Prates errou feio e Jandson encheu o pé para diminuir para o América. Apesar da pressão mineira, o Náutico garantiu a vitória.

Náutico e América-MG voltam a jogar no sábado pela 29.ª rodada. O time pernambucano vai enfrentar o Bahia, em Salvador, às 16 horas. Enquanto isso, o América enfrentará no Icasa, no Ceará, às 21 horas.

FICHA TÉCNICA:

Náutico 2 x 1 América-MG

Náutico - Glédson; César Prates, Walter, Diego Bispo e Jeff Silva (Tinga); Rodrigo Pontes, Ramirez, Erick Flores e Zé Carlos; Joélson (Wilton Goiano) e Bruno Veiga (Geílson). Técnico: Roberto Fernandes.

América-MG - Flávio; Gabriel, Micão (Élton Luis) e Preto; Marcos Rocha, Leandro Ferreira, Dudu, Irênio (Laécio) e Dudu Araxá (Thiago Silvy); Jean Batista e Jandson. Técnico: Mauro Fernandes.

Gols - Joelson, aos 39 minutos do primeiro tempo; Geilson, aos 15 minutos e Jandson, aos 33 minutos do segundo tempo.

Árbitro - João Batista de Arruda (RJ).

Cartões amarelos - Glédson, Ramirez, Walter; Micão, Jandson, Dudu Araxá, Preto e Gabriel.

Cartão vermelho - Zé Carlos.

Público - 7.735 pagantes.

Renda - R$ 33.730,00.

Local - Estádio dos Aflitos, em Recife (PE).