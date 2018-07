Náutico vence o Icasa de virada e sobe para oitavo

Os pernambucanos aproveitaram o mal momento do Icasa em seu território e chegaram ao terceiro jogo sem derrota, na oitava colocação, com 16 pontos. Os cearenses ficam na zona de rebaixamento, com nove, em 18.º.

O jogo começou muito fraco tecnicamente, com os dois times marcando muito no meio-campo e sem nenhuma jogada de efeito no ataque. Mas, em uma jogada individual, Didó tirou o zero do placar. Aos 19 minutos, o meia fintou dois zagueiros do Náutico e bateu cruzado. O goleiro Gedeon espalmou para o meio da área, onde Fábio Lopes só tocou para o fundo das redes. Com o placar adverso, o Náutico foi para cima do Icasa, mas sem nenhuma grande jogada de efeito.

Os cearenses voltaram melhor para o segundo tempo, mas quem aproveitou uma das poucas oportunidades foi o Náutico, aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Ronaldo Alves subiu mais que todo mundo e testou para o gol.

Melhores em campo, os pernambucanos viraram o jogo aos 24 minutos. Philip lançou para Kieza, que foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Rogério, livre, bater para o fundo das redes.

O Náutico volta ao gramados na próxima terça-feira, quando enfrenta o Americana, em Recife, às 21 horas. No próximo sábado, às 16h20, o Icasa encara o Barueri, fora de casa.

FICHA TÉCNICA:

Icasa 1 x 2 Náutico

Icasa - Marcelo Pitol; Diogo (Marcinho Guerreiro), Ramon e Everaldo; Dodó, Vinicius (Alex Afonso), Marino, Diego Palhinha (Ribinha) e Janilson; Fábio Lopes e Preto. Técnico - Márcio Bittencourt.

Náutico - Gedeon; Peter, Marlon, Ronaldo Alves e Jef Silva; Lenon, Élton (Philip), Derley e Eduardo Ramos (Nilson); Kieza e Rogério (Ricardo Xavier). Técnico - Waldemar Lemos.

Gols - Fábio Lopes, aos 19 minutos do primeiro tempo. Ronaldo Alves, aos 13, e Rogério, aos 25 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Diego Pombo Lopez (BA).

Cartões amarelos - Jef Silva, Philip e Alex Afonso.

Renda e público - não disponíveis.

Local - Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE).