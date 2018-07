Náutico vence por 2 a 0 e estraga a festa do Luverdense em Cuiabá

Nem mesmo a festa do torcedor nas arquibancadas da Arena Pantanal, em Cuiabá, foi suficiente para empurrar o Luverdense neste sábado. Jogando contra o Náutico, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time mato-grossense perdeu por 2 a 0. O jogo marcou a estreia do técnico Dado Cavalcanti no comando da equipe pernambucana. Mesmo com a derrota, o Luverdense segue no G-4, na terceira posição com 27 pontos. Já a o Náutico pulou para a 14.ª colocação, com 21.

Os dois times iniciaram a partida buscando o gol logo no apito inicial, deixando um confronto bem interessante. Quem abriu o placar, porém, foi o Náutico, em uma jogada que misturou genialidade e sorte. Aos 19 minutos, Vinícius deu um lindo lançamento para Crislan. Assim que dominou a bola, o atacante percebeu o goleiro Gabriel Leite sair precipitado do gol e chutou por cobertura para balançar as redes.

Atrás no placar, o Luverdense foi com tudo ao ataque e por pouco não empatou aos 20 minutos. Misael ficou cara a cara com o goleiro Júlio César e tentou chutar por cima, mas o goleiro do time pernambucano fez grande defesa.

O lance mais inacreditável da primeira etapa, entretanto, aconteceu aos 30 minutos. O goleiro Gabriel Leite cobrou o tiro de meta nos pés de Vinícius, do Náutico. O meia tentou chutar no gol, mas isolou a bola por cima.

O Luverdense voltou para a segunda etapa disposto a empatar. Com isso, o time da casa veio a campo mais ofensivo, mas acabou traído pelo contra-ataque. Ao 6 minutos, a defesa da equipe mato-grossense falhou e a bola chegou até Sassá dentro da área. O atacante do Náutico dominou e chutou no ângulo, sem chances para o Gabriel Leite.

Abalado com o segundo gol sofrido, o Luverdense não conseguiu uma reação e o time pernambucano aproveitou para comemorar a vitória na estreia do técnico Dado Cavalcanti.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira. O Luverdense enfrenta o América-MG, às 21h50, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Náutico joga às 19h30, na Arena Pernambuco, no Recife, contra o Oeste. Os jogos serão válidos pela 17.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

LUVERDENSE 0 x 2 NÁUTICO

LUVERDENSE - Gabriel Leite; Michel Bertasso, Zé Roberto, Renato e Paulinho; Jean Patrick, Gilson (Júlio Terceiro), Washington (Lê) e Samuel (Rubinho); Misael e Reinaldo. Técnico: Junior Rocha.

NÁUTICO - Júlio César; Rafael Cruz, Mário Risso, Renato Chaves (Flávio) e Roberto; João Ananias, Paulinho e Vinícius; Sassá (Marcone), Crislan (Raí) e Tadeu. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Crislan, aos 19 minutos do primeiro tempo; Sassá, aos 6 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flávio, Rafael Cruz, Paulinho, Mário Risso e João Ananias (Náutico).

ÁRBITRO - Héber Roberto Lopes (Fifa/SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).