Náutico vira sobre o Sampaio Corrêa e fica perto de avançar às quartas da Série C

O Náutico deu nesta segunda-feira à noite um passo muito importante rumo à classificação às quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Gilmar Dal Pozzo foi a campo no Estádio dos Aflitos e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, de virada, em jogo que fechou a 16ª rodada do Grupo A. Agora, restam apenas duas rodadas para o fim da fase de grupos.

Com o resultado, a equipe pernambucana chegou aos 27 pontos e voltou ao segundo lugar, antes ocupado pelo Confiança. A distância para o Botafogo da Paraíba, primeiro time fora da zona de classificação, é de três pontos. O time paraibano, aliás, será o próximo adversário do Náutico, que terá pela frente também um clássico contra o Santa Cruz, no último jogo.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, pouco lamenta o resultado. Ainda em primeiro lugar, com 30 pontos, três a mais que o algoz desta noite, o time do técnico João Brigatti garantiu a classificação antecipada na rodada passada, quando venceu o Treze por 2 a 0.

O visitante saiu na frente com Salatiel, aos 26 minutos. O Náutico empatou com Josa aos 43 minutos do primeiro tempo. O gol da vitória foi marcado aos nove minutos da etapa final, com Jiménez, cobrando pênalti.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado para a disputa da 17ª e penúltima rodada. O Náutico vai ao Almeidão encarar o Botafogo da Paraíba, a partir das 17 horas, enquanto o Sampaio Corrêa visita o ABC no Frasqueirão, em jogo marcado para as 19h15.