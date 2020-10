Náutico volta a vencer após seis jogos e mantém Oeste na lanterna da Série B

O Náutico voltou a vencer após seis jogos, nesta terça-feira, ao bater o Oeste por 1 a 0, na Arena Barueri, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time pernambucano chegou aos 18 pontos, se distanciando da zona do rebaixamento e pulando para a 15.ª colocação.

O Oeste completou oito jogos seguidos sem vencer e segue na lanterna da Série B com sete pontos. O time paulista aguarda a chegada do técnico Roberto Cavalo, anunciado nesta terça-feira, e que deve começar a trabalhar no clube nos próximos dias. Ele vai substituir a Thiago Carpini.

A primeira etapa não teve muitos lances de perigo. O Oeste até tentava uma pressão e ficava mais com a posse de bola, mas tinha dificuldades para propor jogo e não conseguia acionar os homens de frente.

As melhores oportunidades foram criadas em bolas paradas, mas os goleiros Caíque França e Jefferson estavam atentos e mostraram segurança nas raras oportunidades em que foram exigidos.

No segundo tempo, o Náutico cresceu de rendimento e conseguiu abrir o placar. Aos 20 minutos, Jorge Henrique recebeu na direita e lançou Kieza, que tocou na saída do goleiro. Esse gol colocou fim a um jejum da equipe pernambucana de cinco partidas sem marcar na Série B.

Precisando responder, o Oeste partiu para o ataque após o gol, mas não conseguiu levar perigo. Quem seguia chegando ao ataque era o Náutico, agora explorando os contragolpes. No entanto, o placar seguiu em 1 a 0 até o apito final.

O Náutico volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Cruzeiro no Estádio dos Aflitos, pela 18.ª rodada da Série B. Na segunda-feira, o Oeste visita o Paraná, no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

OESTE 0 X 1 NÁUTICO

OESTE - Caíque França; Matheus Rocha (De Paula), Matheus Dantas (Diogo), Caetano e Gustavo Salomão; Lídio, Caio (Fabrício Oya), Éder Sciola e Mazinho; Kauã (Ramon) e Madson (Marlon). Técnico: Sérgio Alex (interino).

NÁUTICO - Jefferson; Hereda, Carlão, Camutanga e Willian Simões (Kevyn); Rhaldney, Jhonnatan (Djavan), Jorge Henrique (Dudu) e Jean Carlos (Erick); Vinícius e Kieza. Técnico: Gilson Kleina.

GOL - Kieza, aos 20 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Schwengber da Silva (RS).

CARTÕES AMARELOS - Caio (Oeste); Willian Simões (Náutico).

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).