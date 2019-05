Náutico x Globo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série C

Náutico e Globo se enfrentam neste sábado, às 17h15 (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, no Recife, pela sexta rodada do Grupo A da Série C. Os donos da casa vem de empate com o Confiança por 1 a 1, enquanto que a equipe do Rio Grande do Norte bateu o Treze por 3 a 1 na rodada passada.

Transmissão de Náutico x Globo

A partida terá transmissão ao vivo online pelo site da DAZN. O Náutico, que tem em seu elenco o atacante Jorge Henrique, ex-Corinthians, tentará se manter no G4 da chave. Atualmente, a equipe ocupa o quarto lugar com sete pontos.

O Globo, com a vitória na última rodada, encostou no grupo que avança às quartas de final da competição e está em quinto lugar, com seis pontos. O líder do Grupo A é o Sampaio Corrêa, com 11 pontos.