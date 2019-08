Náutico x Santa Cruz: onde assistir ao vivo ao jogo pela Série C

Náutico e Santa Cruz se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Náutico x Santa Cruz terá transmissão ao vivo pelo DAZN.

Em segundo lugar, com 30 pontos, o Náutico encara o Santa Cruz já classificado para as quartas de final da competição. O objetivo da equipe é encarar o clássico de olho na liderança. O primeiro colocado segue sendo o Sampaio Corrêa, com apenas um ponto a mais na tabela.

Já o Santa Cruz, ocupa a quinta colocação, com os mesmos 25 pontos de quarto colocado Confiança e terceiro colocado Imperatriz. Diferente do rival, o time precisa vencer o clássico e ainda torcer por pelo menos um empate nas partidas rivais. O confiança encara o Ferroviário e o Imperatriz enfrenta o líder Sampaio Corrêa.