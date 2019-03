Náutico x Santa Cruz: como assistir ao vivo ao jogo pelo Pernambucano

Náutico e Santa Cruz fazem o clássico da rodada no Campeonato Pernambucano. Os rivais se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio dos Aflitos, pela nona e última rodada da fase de grupos do estadual.

Náutico x Santa Cruz terá transmissão ao vivo pelo Premiere. A rodada completa será realizada neste domingo, quando se encerra a primeira fase. O Timbu aparece na segunda colocação com 18 pontos, dois a mais que o Santa, terceiro colocado.

Dos 10 times que disputam o Pernambucano, se classificam para a segunda fase os oito primeiros, que vão se enfrentar em confrontos de mata-mata em jogo único, quando serão conhecidos os semifinalistas e a fórmula se repetirá para a definição dos finalistas.

Serão cinco jogos realizados neste domingo, às 16h: Flamengo de Arcoverde x América, Central x Sport, Salgueiro x Petrolina, Náutico x Santa Cruz e Vitória x Afogados.

Já são seis times classificados para a próxima fase: Sport, Náutico, Santa Cruz, Central, Salgueiro e Afogados. Vitória, Petrolina e Flamengo de Arcoverde disputam duas vagas e o América já está rebaixado.

O Náutico vem de vitória por 2 a 1 sobre o CRB, pela Copa do Nordeste, e anteriormente havia vencido o América, pelo estadual. Já o Santa Cruz derrotou o Central por 1 a 0 no estadual e empatou com o CSA pela Copa do Nordeste.

Veja a classificação do Campeonato Pernambucano

1º Sport - 18

2º Náutico - 18

3º Santa Cruz - 16

4º Central - 16

5º Salgueiro - 13

6º Afogados - 11

7º Vitória - 8

8º Petrolina - 8

9º Flamengo de Arcoverde - 5

10 - América - 1