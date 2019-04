Náutico x Sport: como assistir ao vivo ao jogo pelo Pernambucano

Náutico e Sport fazem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Pernambucano neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio dos Aflitos, em Recife. O confronto da volta acontece domingo que vem, na Ilha do Retiro.

Náutico x Sport terá a transmissão da TV Globo (para Pernambuco - TV Globo Nordeste) e do canal Premiere.

O Náutico chegou na decisão após derrotar o Afogados por 2 a 0. Na fase de grupos, o Timbu acabou na segunda colocação, com 19 pontos. A equipe comandada por Márcio Goiano entrou em campo pela última vez na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, resultado que classificou a equipe para a semifinal da Copa do Nordeste.

Já o Sport goleou o Petrolina por 4 a 0, resultado que garantiu a equipe na decisão do Pernambucano. O time de Guto Ferreira foi o líder na fase de grupos, com 21 pontos, dois a mais que o Náutico.