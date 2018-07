Navarro despista sobre renovação, mas diz que quer ficar no Botafogo

Um dos destaques do Botafogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante uruguaio Álvaro Navarro tem contrato com o clube somente até o fim do ano. Com sete gols em dez jogos até o momento, o jogador está valorizado e, talvez por isso, evita falar em renovação. No entanto, não escondeu o desejo de ficar no time alvinegro para 2016.

"Tenho que pensar jogo a jogo e seguir fazendo os gols, que as coisas vão acontecendo. Eu falei quando cheguei ao Botafogo que eu era um desconhecido e conquistaria respeito com gols. E tem sido assim. Sempre fui bem tratado por todos no clube e pela torcida e isso ajuda muito. A minha família está bem e eu conheço bem os meus companheiros, o que ajuda muito para ficar", explicou.

Navarro foi contratado em julho, após uma passagem pelo Deportivo Olmedo-EQU, quando o Botafogo passava por momento conturbado. De lá para cá, ajudou a equipe a reagir e assumir a liderança da Série B, hoje com 56 pontos, quatro a mais que o Vitória.

Nem mesmo o empate sofrido no fim contra o Sampaio Corrêa, na última rodada, desanimou o uruguaio. "Creio que a equipe cansou fisicamente após a sequência de oito jogos. Temos que pensar jogo a jogo e os próximos confrontos em casa são fundamentais para nós", comentou.