Navas é preservado em treino da Costa Rica por conta de desgaste muscular

O goleiro da Costa Rica Keylor Navas fez um treino à parte do restante do elenco nesta quinta-feira. O jogador realizou trabalho físico mas, de acordo com a comissão técnica, não apresenta nenhum tipo de lesão.

O titular da meta da seleção foi o único que não participou da atividade no gramado. Por ter disputado a decisão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e não ter tido tempo de descanso antes da Copa do Mundo, Navas vem sendo preservado.

Quem participou normalmente dos treinamentos foi o capitão Bryan Ruiz. Na quarta-feira, o jogador ficou de fora dos trabalhos com bola por conta de dores musculares. No entanto, demonstrou estar recuperado e pronto para a estreia da Costa Rica na Copa do Mundo - o time entra em campo no domingo para enfrentar a Sérvia em Samara.

A Costa Rica está no Grupo E e será adversária da seleção brasileira na segunda rodada, dia 22, sexta-feira, às 9h (de Brasília). O Brasil também estreará no Mundial no domingo, contra a Suíça, às 15h, em Rostov.