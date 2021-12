Navas leva frango, mas PSG busca empate nos acréscimos contra Lens no Francês

O Paris Saint-Germain voltou a tropeçar neste sábado pelo Campeonato Francês jogando fora de casa diante do surpreendente Lens, mas o empate por 1 a 1 acabou tendo um "gosto" positivo para o time parisiense. Após falha gritante de Keylor Navas, o PSG buscou o empate já nos acréscimos no jogo da 17ª rodada, que aconteceu no Stade Felix Bollaert.

Apesar do segundo empate seguido na competição, o PSG se mantém com grande folga na liderança do torneio, somando 42 pontos. A vantagem para o segundo colocado é de 13. O Lens ocupa a quinta colocação, com 27 pontos. Apesar da surpreendente campanha, o time não vence no torneio há quatro jogos.

Leia Também Confira a classificação do Campeonato Francês

O PSG não teve vida fácil atuando fora de casa e viu o Lens comandar a maior parte das ações ofensivas no primeiro tempo. O time visitante até conseguiu boas chegadas pontuais, mas o placar ficou em branco.

O jogo voltou aberto do intervalo. A situação do PSG se complicou aos 17 minutos. Messi foi desarmado e Fofana arriscou um chute de muito longe, que terminou em uma falha grotesca do goleiro Navas.

Com isso, o PSG foi para o tudo ou nada nos minutos finais e conseguiu arrancar o empate já aos 46 minutos. Mbappé criou jogada pela esquerda e cruzou na medida para Wijnaldum cabecear firme e deixar tudo igual.

O PSG enfrentará o Brugge pela Liga dos Campeões no meio da semana e volta a campo pelo Campeonato Francês para enfrentar o Monaco em casa. O próximo jogo do Lens será com o Nantes, fora de casa, na próxima sexta-feira.