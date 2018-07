Navas marca nos acréscimos e Espanha empata com Chile

GENEBRA - Com um gol do atacante Jesus Navas já aos 47 minutos do segundo tempo, a Espanha arrancou um empate com o Chile por 2 a 2, em amistoso nesta terça-feira, disputado em Genebra. As duas seleções aproveitaram a folga na rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e fizeram o confronto na Suíça.

A Espanha lidera o Grupo I das Eliminatórias Europeias, depois de ter vencido a Finlândia na última sexta-feira, em Helsinque. E o Chile, que derrotou a Venezuela no mesmo dia, em Santiago, ocupa o terceiro lugar na disputa na América do Sul, também muito perto de garantir a vaga na Copa do Mundo de 2014.

Como era apenas um amistoso, o técnico Jorge Sampaoli dispensou o meia Valdivia, que foi o destaque da vitória chilena sobre a Venezuela - assim, ele voltou antes ao Palmeiras. Mesmo assim, o Chile saiu na frente da Espanha logo aos cinco minutos de partida, com o gol do atacante Eduardo Vargas, do Grêmio.

A Espanha empatou aos 38 minutos com o atacante Roberto Soldado, mas o Chile voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo, novamente com Vargas - o segundo gol saiu aos 44. Aí, já nos acréscimos, Jesus Navas marcou e evitou a derrota dos atuais campeões mundiais no amistoso disputado em Genebra.