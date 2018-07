Navas minimiza críticas ao Real e promete: 'A torcida ainda vai se orgulhar'

"Estamos realizando um bom trabalho no dia a dia. É possível que tenha havido partidas em que não pudemos desenvolver todo este trabalho, mas estou convencido de que caminhamos pelo caminho certo e que ao fim da temporada nossa torcida vai poder sentir-se muito orgulhosa de todos que vivem o dia a dia do clube. De verdade que o trabalho é muito bom", disse ao site do clube.

O Real Madrid se classificou na primeira colocação de seu grupo na Liga dos Campeões, mas alguns resultados abaixo do esperado no Campeonato Espanhol deixaram a equipe na terceira posição e foram suficientes para iniciar a pressão sobre os jogadores e o técnico Rafa Benítez.

"Sou jogador do Real Madrid e isso me faz ter muito claro quais são as exigências para toda a equipe. São as máximas. Minhas sensações são de que temos que seguir trabalhando ao máximo todos os dias para chegar a todas as vitórias possíveis", comentou.