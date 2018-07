Navas volta aos treinos no Real e deve encarar o Tottenham na terça

No dia seguinte à vitória sobre o Getafe por 2 a 1, pelo Campeonato Espanhol, o elenco do Real Madrid se reapresentou neste domingo e já treinou visando o próximo compromisso. O foco agora é a Liga dos Campeões, pela qual a equipe encara o Tottenham na terça-feira, no Santiago Bernabéu.

Para este duelo, o técnico Zinedine Zidane deverá contar com um importante reforço. O goleiro Keylor Navas, desfalque contra o Getafe por lesão, voltou a trabalhar normalmente neste domingo e deverá ocupar seu lugar no gol do Real, na vaga de Casilla, que o substituiu no sábado.

Navas estava com um leve problema muscular na perna direita, sentido quando defendia a seleção da Costa Rica nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do ano que vem. Por isso, vinha apenas realizando trabalhos de recuperação no CT do Real e ficou de fora dos últimos treinos da equipe.

Agora, porém, está apto a voltar a campo e ajudar o Real a tentar manter os 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Depois de duas vitórias, o time espanhol encara o Tottenham, que também triunfou em seus dois jogos, na briga pela primeira colocação do Grupo H.