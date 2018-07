Navas volta das Eliminatórias com lesão e treina em separado no Real Madrid

O goleiro Keylor Navas treinou em separado com o Real Madrid, nesta terça-feira, ao voltar ao time espanhol. Ele estava defendendo a seleção costa-riquenha nas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia.

A Federação Costarriquenha de Futebol (FCF) anunciou que o jogador, de 30 anos, apresentou um problema no músculo miofascial medial e em parte do adutor da perna direita. As informações foram atribuídas ao médico da seleção local, Alejandro Ramírez.

Desta forma, Navas fez apenas exercícios dentro das instalações do centro de treinamentos do clube madrilenho, junto com Luca Zidane, filho do treinador Zinedine Zidane. O atacante galês Gareth Bale, o volante croata Mateo Kovacic e o lateral-direito Daniel Carvajal também seguiram com o processo de recuperação.

O Real Madrid volta a campo no próximo sábado para jogar pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, quando visitará o Getafe. A equipe merengue, atual campeã nacional, ocupa o quinto lugar na classificação, com 14 pontos.