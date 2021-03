Nedved garante que CR7 segue na Juventus; imprensa espanhola afirma que multa é pequena

A queda da Juventus na Liga dos Campeões da atual temporada iniciou uma novela antecipada no mercado de transferências: a possível saída de Cristiano Ronaldo do time italiano. Os rumores sobre uma volta do astro ao Real Madrid, onde foi multicampeão, começaram a se espalhar, com a imprensa espanhola incentivando os rumores.

O jornal As, de Madri, publicou nesta quarta que a multa que a Juventus pediria pelo atacante seria pequena para o padrão dos grandes jogadores: apenas 25 milhões de euros (R$ 166 milhões). A principal razão para isso seria a idade de Cristiano Ronaldo, 36 anos. Em 2018, o clube de Turim pagou 100 milhões de euros para contratá-lo junto ao Real Madrid (664 milhões, na cotação atual).

Ainda de acordo com o As, uma possível dificuldade é que o Real Madrid teria estipulado que o máximo de salário que pagaria a Cristiano é de 25 milhões de euros anuais, abaixo do que ele recebe na Juventus atualmente, de 31 milhões (R$ 205 milhões).

Contudo, os dirigentes da Juventus têm se esforçado para afastar os rumores. Nedved, ex-atacante do time, ídolo e atualmente diretor de futebol, negou que uma transferência possa ocorrer. "Ronaldo é intocável. Ele tem contrato até 30 de junho de 2022 e ficará no clube. O que vai acontecer depois disso, veremos. Cristiano, tanto a nível técnico como de imagem, nos deu um impulso ao Olimpo do futebol. Não precisamos dizer mais nada: ele marcou 100 gols em 120 jogos", disse ao serviço de streaming DAZN.

Nedved ainda garantiu a permanência de Pirlo como treinador. "Pirlo é e será o técnico da Juventus, com 100% de certeza. Casamos um projeto com ele, sabendo que haveria dificuldades", afirmou.