Nedved, ídolo da Juventus, tem vídeo vazado fazendo 'trenzinho' erótico com mulheres; assista

O ex-jogador Pavel Nedved, ídolo da Juventus e atual diretor do clube italiano, virou um dos assuntos mais comentados entre os fãs de esporte no Twitter nesta terça-feira. O checo, que completa 50 anos neste 30 de agosto, teve um vídeo vazado no qual faz uma dança erótica junto de três mulheres.

Nas imagens que viralizaram nas redes, Nedved aparece sensualizando ao som da música "Bailando", do cantor espanhol Enrique Iglesias. Sem se preocupar em estar sendo filmado, ele chega a apalpar o seio de uma das moças.

O vídeo rapidamente ganhou repercussão em diversos veículos de notícia na Itália. Apesar de jornais e sites locais não conseguirem identificar de quando são as imagens, a imprensa italiana garante que a filmagem não é recente.

Nedved, que está solteiro, não se pronunciou oficialmente sobre o caso, bem como a Juventus. O ex-atleta se separou de sua ex-mulher, Ivana Nedved, em 2019. Em seguida, ele iniciou um relacionamento com Lucie Anovcinova, encerrado há pouco menos de um ano.

Considerado uma das maiores lendas do futebol checo, Nedved atuou pela Juventus entre 2001 e 2009, acumulando 51 gols em 247 jogos. Pela Vecchia Signora, ele conquistou por duas vezes o Campeonato Italiano e a Supercopa da Itália, além de um vice-campeonato da Liga dos Campeões. Ele também acumula passagens vitoriosas pela Lazio e pelo Sparta Praga. Em 2003, foi premiado com a Bola de Ouro pela revista francesa France Football.