Nedved terá cargo na diretoria da Juventus O ex-jogador Pavel Nedved, que já foi premiado com uma Bola de Ouro, vai assumir um cargo na diretoria da Juventus. A Exor, empresa da família Agnelli, detentora de 60% do time de Turim, apresentou a proposta, que será votada na próxima reunião dos acionistas da equipe, no dia 27 de outubro.