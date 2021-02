Negociação avança e Guarani fica perto de contratar Matheus Davó, do Corinthians

O Guarani avançou na negociação e está muito perto de anunciar o retorno de Matheus Davó para a disputa do Campeonato Paulista. O atacante não está nos planos do técnico Vagner Mancini no Corinthians e será emprestado ao time de Campinas (SP) até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. A expectativa é que o negócio seja definido nos próximos dias.

Matheus Davó tem 21 anos e foi revelado pelo próprio Guarani. Acabou assinando com o Corinthians no ano passado até o final de 2023, em uma transação que custou R$ 2,4 milhões por 50% dos direitos econômicos do atleta.

Leia Também Gol de Neymar contra o Flamengo é eleito pelos santistas o mais bonito do clube no século

O atacante disputou oito jogos com a camisa do time alvinegro e marcou dois gols - contra Internacional e Atlético Mineiro. Na reta final do Brasileirão, foi "encostado". Vagner Mancini chegou a afirmar que o atleta teve queda de desempenho nos treinos.

Na primeira fase do Paulistão, o Guarani integra o Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano. A estreia bugrina está prevista para esta segunda-feira, às 19 horas, contra o Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.