Negociação com Jadson não avança e São Paulo fala em outros nomes

SÃO PAULO - Jadson e seu empresário, Marcelo Robalinho, viajaram à Ucrânia com a intenção de, até esta quarta-feira, definir a situação com o São Paulo. As reuniões com o Shakhtar Donetsk, contudo, não andaram e, diante da situação, o Tricolor insiste ter outras opções para a posição que mais anseia por reforços.

"O Jadson é alguém que nos agrada, mas isso não significa que vamos contratá-lo. Existem outros nomes, o Jadson não é o único. Até porque é uma posição que nos preocupa", afirmou o vice-presidente de futebol João Paulo de Jesus Lopes, colocando a chegada de um meia à frente de reforços para o ataque ou para a lateral direita, como cobra Emerson Leão.

Além de Jadson, o São Paulo se esforçou para trazer Montillo. Fez duas propostas para o Cruzeiro, a última e melhor delas era de 10 milhões de euros e a cessão de três atletas por empréstimo de um ano a serem escolhidos pelos mineiros - só não poderiam escolher Rogério Ceni, Lucas e Luis Fabiano. Mas a Raposa pede muito pelo argentino e deixou o negócio praticamente inviável.

Jadson era a esperança, embora nenhum dirigente do São Paulo tenha viajado à Ucrânia para finalizar a negociação. A aposta sempre foi na vontade declarada do meia em retornar ao Brasil, mas os valores são mais baixos do que o Shakhtar gostaria. E Robalinho tem dado uma série de argumentos para mostrar que o acerto é complicado.

O empresário já falou que as seguidas notícias de que Montillo valeria 16 milhões de euros encarecem o preço que os ucranianos desejariam por Jadson e, também, relata que o técnico Mircea Lucescu, que seria chave na liberação do brasileiro, está fora dos encontros porque sofreu na semana passada um sério acidente automobilístico.

De qualquer forma, ainda seguem as conversas para Jadson, que já tem tudo acertado com o São Paulo, enfim desembarque no Morumbi. Robalinho, que previa a conclusão do negócio até esta quarta-feira, pede mais uma semana para tentar convencer os ucranianos, mas sempre ressalta que o negócio é demorado. Ao Tricolor, sem representantes no Leste Europeu, resta esperar.