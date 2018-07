Negociação com São Paulo faz Villarreal barrar Nilmar

VILLARREAL - Negociando com o São Paulo, o atacante Nilmar está fora do jogo desta segunda-feira entre o Villarreal e o Sporting Gijón. O clube enviou o seu vice-presidente José Manuel Llaneza à capital paulista para acertar os detalhes da negociação que poderia envolver também a ida de Casemiro para a Espanha. Na iminência de ser transferido, Nilmar não está com a cabeça no Campeonato Espanhol.

A avaliação é do próprio técnico do Villarreal, José Francisco Molina, que optou por deixar Nilmar fora da lista de relacionados para o jogo. Com a sua situação indefinida dentro do clube, os espanhóis temem que o brasileiro entre em campo desconcentrado.

Nilmar treinou normalmente com o restante do elenco do Villarreal durante a semana e está em condições físicas de jogar. O atacante tem sido titular da equipe no Campeonato Espanhol, mas ficou dois meses afastado, em outubro e novembro, por conta de lesão. Em nove jogos (seis como titular, três entrando durante a partida), ele anotou dois gols. Pela Liga dos Campeões, foram cinco partidas, sem gols.

O jogador chegaria ao São Paulo para completar um quarteto "de seleção" ao lado de Lucas, Jadson e Luis Fabiano, todos com passagens recentes pela equipe principal do Brasil. O clube inclusive já deixou a camisa 11 reservada para ele.